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اليوم.. بدء وقف إطلاق النار في ليبيا وفقا لـ«إعلان القاهرة»

<br/>الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر

الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر
القاهرة / طرابلس - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 6:23 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 6:23 ص

يبدأ وقف إطلاق النار في ليبيا وفقا للمبادرة الليبية الليبية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي (إعلان القاهرة).

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