تسجيل حالتي وفاة جديدتين و12 إصابة جديدة بكورونا في كردستان العراق

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم "كردستان العراق"، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدتين، و12 إصابة بفيروس كورونا في الإقليم.

وأشارت الوزارة - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إلى أن المتوفيين رجلان ، أحدهما يقطن مدينة السليمانية ، والثاني يقطن بقضاء "نجوين"، وكانا قد دخلا المستشفى وظلا تحت الرعاية الطبية "المركزة " لفترة من الوقت، لكنهما فارقا الحياة، مضيفة أنها شخصت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إدارة "كرميان" لتسعة رجال وامرأتين وفتاة.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة النجف تسجيل ٥١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.