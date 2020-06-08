زعيمة الاشتراكيين في ألمانيا: هناك عنصرية كامنة أيضا لدى قوات الأمن الألمانية

ذكرت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، زاسكيا إسكن، أن هناك عنصرية كامنة أيضا لدى قوات الأمن الألمانية.

وقالت إسكن في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "انتفض عشرات آلالاف من المتظاهرين حول العالم، لأن الوفاة العنيفة لجورج فلويد خلال عملية للشرطة في الولايات المتحدة لم تكن حالة فردية. المتظاهرون الألمان يرون هذه الظروف أيضا على عتبة بابهم: أيضا في ألمانيا هناك عنصرية كامنة في صفوف قوات الأمن، والتي يتعين الاعتراف بها ومكافحتها عبر إجراءات من قبل القيادة الداخلية".

وذكرت إسكن أن غالبية رجال الشرطة ينتقدون مثل هذه التوجهات بشدة ويعانون من فقدان ثقة محتمل ناتج عنها.

وأشارت إسكن إلى أنه عند التعامل مع حالات عنف الشرطة غير المبررة، يجب ألا ينشأ الانطباع بأن روح عصبة الشرطة تلعب دورا أكبر من حقوق المواطنين، وقالت: "لهذا السبب يجب أن يُعهد إلى هيئة مستقلة التعامل مع مثل هذه الشكاوى".