فيتنام تصدق على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

وافقت الجمعية الوطنية الفيتنامية "البرلمان" اليوم الاثنين، على اتفاقية تجارة حرة واسعة النطاق بين فيتنام والاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق لدخولها حيز التنفيذ في وقت لاحق من العام الجاري.

وجاء تمرير الاتفاقية التي وصفتها بروكسل بأنها أكثر الاتفاقيات طموحًا مع دولة نامية، بموافقة 457 مشرعًا فيتناميًا وهو ما يمثل 100بالمئة من النواب الذين حضروا التصويت.

وستلغي اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع فيتنام 99 بالمئة من جميع الرسوم الجمركية بين كلا الجانبين، وتزيل الحواجز غير الجمركية - على سبيل المثال عن طريق مواءمة معايير المنتج - وفتح الخدمات وأسواق المشتريات العامة في فيتنام أمام شركات الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الاتفاقية طفرة اقتصادية محتملة لفيتنام.