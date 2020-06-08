تراجع الأسهم الأوروبية متاثرة ببيانات ألمانية ضعيفة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بمستهل تداولات اليوم الاثنين، متأثرة ببيانات ألمانية ضعيفة أظهرت تراجع الناتج الصناعي لأكبر اقتصادات القارة إلى أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر إبريل الماضي.

انخفض مؤشر "يورو ستوكس 600" بنسبة 0.55% مسجلا 373 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.77 % إلى مستوى 12748 نقطة، كذلك هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.60% مسجلا 5168 نقطة، وفي بريطانيا، تراجع مؤشر "فوتسي 100" بنسبة 0.21 % مسجلا 6740 نقطة.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الألماني، تراجع الناتج الصناعي الألماني بنسبة 17.9% خلال شهر إبريل، فيما يعد أكبر انخفاض شهري منذ بدء السجلات في عام 1991.

وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج الصناعي لأكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 25.3 %، مع تراجع إنتاج السلع الرأسمالية بنحو 35% وانخفاض إنتاج السيارات بنسبة 74.

ويرى كارستين برزكسي كبير المحللين المختصين في شئون منطقة اليورو لدى مجموعة "آي إن جي" إنه من المفترض أن يؤدي رفع إجراءات الإغلاق إلى انتعاش قوي في النشاط الاقتصادي وكذلك الإنتاج الصناعي في مايو ويونيو. ومع ذلك، على الأقل بالنسبة للصناعة الألمانية، لا تبدو الفترة التي تلي الانتعاش الوشيك واعدة للغاية.