ويلسون لاعب ليفربول يمدد إعارته إلى بورنموث

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مدد هاري ويلسون لاعب وسط ليفربول إعارته إلى بورنموث ليبقى في استاد فيتاليتي حتى نهاية الموسم كما أعلن الناديان المنافسان في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.

وكان العقد الأول لويلسون يمتد حتى نهاية الشهر الجاري لكن مع امتداد الموسم بسبب الاضطرابات الناجمة عن وباء كوفيد-19 قال بورنموث إن الجناح الويلزي سيستمر في صفوفه خلال آخر تسع مباريات بالموسم.

ولعب ويلسون (23 عاما) دورا مؤثرا في تشكيلة المدرب إيدي هاو وسجل سبعة أهداف في 23 مباراة خلال عامه الأول بدوري الأضواء.

ويقبع بورنموث في المركز 18 بمنطقة الهبوط لكنه يتأخر بفارق الأهداف عن واتفورد ووست هام يونايتد. ويستأنف الموسم حين يستضيف كريستال بالاس يوم 20 يونيو حزيران.