حمادة هلال يستعد لطرح أحدث أغنياته «طحن × طحن»

يستعد الفنان حماده هلال لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "طحن × طحن"، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهى من كلمات هشام عبدالحليم، ألحان حسن سراج، توزيع أوكا، ميكس وماستر أسامة طارق.

واحتفل هلال مؤخرا بنجاح كليب أحدث أغنياته بعنوان "جمالها" والذي شاركته فيه الفنانة الشابة منة عرفة، حيث كتب عبر حسابه بموقع انستجرام:" الحمد لله على نجاح الغنوة، وتصدرها التريند رقم 1 بعد تخطيها المليون مشاهدة في يوم، وبشكر شركة نجوم ريكوردز والقائمين عليها، وإن شاء الله يكون ما بينا أعمال قادمة كبيرة".

والأغنية من كلمات ماجد صبري، توزيع مادو صالح، والكليب إخراج أحمد عاطف.

كما طرح كليب أغنية" متونسين ببعض"، عبر شاشة mbc مصر، ضمن مبادرة "خليك في البيت"، للحد من انتشار فيروس كورونا.