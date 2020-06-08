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برادلي: مباراة غانا أشبه بلقاء البرازيل وألمانيا في كأس العالم

علاء العزب
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 1:49 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 1:49 ص

يرى بوب برادلي المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني أن مباراة غانا الشهيرة التي انتهت بالخسارة بنتيجة 6-1، أكثر مباراة محزنة في مسيرته.

وقال برادلي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: "مباراة غانا أكثر مباراة محزنة في مسيرتي، كل اللاعبين كانوا ملتزمون، المسؤولية كان كبيرة جدا، والضغوطات في مصر كانت كبيرة جدًا لذا اللاعبون لم يكونوا في حالتهم الطبيعية".

وأضاف: "أنا قلت سابقا أن الأمر كان أشبه بخسارة البرازيل أمام ألمانيا في كأس العالم، حينما نظرت للاعبي المنتخب البرازيلي حينها رأيت في أعينهم أنهم لم يكونوا على طبيعتهم وذكروني بهزيمة غانا".

وتابع: "المسؤولية كانت كبيرة جدا على اللاعبين وقدموا كل ما لديهم لتحقيق شيء للمنتخب، في النهاية قلت لهم أنني كنت فخورًا بهم، وأنني أعلم أنهم فعلوا ما بوسعهم".

وأتم: "في النهاية أنا أتحمل المسؤولية، ظهرت في برنامج تلفزيوني بعد المباراة وأعلنت تحملي المسؤولية كاملة، كنت أحاول تحضير اللاعبين بدينا وفنيا لمباراة العودة".


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