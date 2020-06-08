أمين عام الناتو يرفض التعليق على الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من ألمانيا

رفض ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، التعليق على انسحاب محتمل للقوات الأمريكية من ألمانيا.

وخلال نقاش عبر الإنترنت مع مركزي الأبحاث (المجلس الأطلسي) و(صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة)، قال السياسي النرويجي اليوم الاثنين إنه لا يمكنه التعليق على معلومات أو تكهنات سربتها وسائل إعلام.

وأضاف أنه لا يمكنه القول سوى أنه يجري مشاورات دائمة مع الولايات المتحدة وكل الشركاء الآخرين عن التواجد العسكري في أوروبا.

واشار ستولتنبرج إلى أن أمريكا وسعت نطاق تواجدها في القارة الأوروبية مؤخرا، مشيرا إلى وجود المزيد من القوات الدورية في دول البلطيق وفي رومانيا بالإضافة إلى زيادة التواجد الأمريكي في قاعدة روتا البحرية الإسبانية.

وتابع أن الولايات المتحدة تولت أيضا قيادة قوات الناتو في بولندا، وقال:" الحلفاء الأوروبيون والولايات المتحدة يتعاونون في الوقت الراهن بصورة أكبر مما كان في السنوات الماضية".

كانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لسحب جزء كبير من القوات الأمريكية من ألمانيا، وأفادت هذه الوسائل بأن ترامب أمر وزارة الدفاع بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا والبالغ قوامه 34 ألف و500 جندي في الوقت الراهن بمقدار 9500 جندي.

كما تعتزم واشنطن، وفقا لهذه التقارير، إلى تطبيق حد أقصى للتواجد الأمريكي في ألمانيا بـ25 ألف جندي، وهو العدد الذي يمكن أن يكون موجودا في ألمانيا عند تطبيق هذا الإجراء.