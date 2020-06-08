استمرار المتابعة اليومية لمستشفيات العزل بمدن ومراكز الغربية

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أكد طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار عمل لجان المتابعة اليومية لمستشفيات العزل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية.

من جانبه، تفقد عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، يرافقه اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ الغربية، مستشفى بسيون للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد حميدة، جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات ومتابعة أسر العزل المنزلى وضمان وصول العلاج لهم، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى استقرار حالة الدكتور الصيدلي محمد شتا والمتواجد بالعناية المركزه.