 محافظ البحيرة يجري جولة سيرا على الأقدام بدمنهور ويوجه بتكثيف حملات رفع الإشغالات - بوابة الشروق
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محافظ البحيرة يجري جولة سيرا على الأقدام بدمنهور ويوجه بتكثيف حملات رفع الإشغالات

خميس البرعي
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 2:19 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 2:19 ص

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة تفقدية سيرًا على الأقدام ببعض شوارع مدينة دمنهور؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية والوقائية.

وأكد المحافظ على التزام المحال والمواطنين بتطبيق قرارات الحظر الأمر يعكس الوعي والحرص الكبير للمواطنين والسلوك الإيجابي لديهم حرصًا على سلامتهم.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة، خاصة اسفل الكوبري العلوي، وكذا رفع الإشغالات، والإعلانات المخالفة من شوارع المدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد بدر السكرتير المساعد والعميد محمد شرف المستشار العسكري.

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