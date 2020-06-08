وزير المالية العراقي يقول بغداد تسعى لوضع قواعد جديدة في تقاسم تخفيضات أوبك بلس

قال وزير المالية العراقي علي علاوي يوم الأحد إن العراق أكد لمجموعة أوبك+ التزامه باتفاق تقليص الإنتاج لكنه طالبها بأن تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للأعضاء عند تقاسم أعباء أي تخفيضات في المستقبل.

وقال الوزير إن العراق يسعى إلى وضع قواعد جديدة في المستقبل بشأن تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء تأخذ في الاعتبار الموقف الاقتصادي ومستويات المعيشة.

واتفقت منظمة أوبك ومجموعة أوبك+ يوم السبت على تمديد التخفيضات القياسية في الإنتاج بواقع شهر واحد حتى نهاية يوليو تموز وذلك في ختام مؤتمر بالاتصال المرئي عن بعد.

وطالبت مجموعة أوبك+ دولا منها نيجيريا والعراق، كانت قد تخطت حصصها الإنتاجية في مايو أيار ويونيو حزيران، بتعويض ذلك بتخفيضات إضافية في الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر أيلول.