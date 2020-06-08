روسيا: نعوّل على استجابة السراج لمبادرة القاهرة بشأن ليبيا

قالت السلطات الروسية إنها تعول على حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج للاستجابة لمبادرة مصر «إعلان القاهرة» لوقف القتال في ليبيا، بحسب «روسيا اليوم».
ويأتي ذلك بعد يوم مما بات يعرف بـ«إعلان القاهرة»، الذي طرحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر بالقاهرة يوم السبت، بحضور حفتر، ورئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن مبادرة «إعلان القاهرة» لإنهاء القتال في ليبيا، والتي تضمنت عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية.
كما نصت المبادرة على احترام كل الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، مع التزام الأطراف كافة بوقف النار اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الاثنين 8 يونيو.
وكان السراج المدعوم سياسيا وعسكريا من تركيا قد أعلن رفضه إعلان القاهرة، وأشاد بمسلحي قواته.