 روسيا: نعوّل على استجابة السراج لمبادرة القاهرة بشأن ليبيا - بوابة الشروق
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روسيا: نعوّل على استجابة السراج لمبادرة القاهرة بشأن ليبيا

حسام عماد
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 2:51 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 2:51 م

قالت السلطات الروسية إنها تعول على حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج للاستجابة لمبادرة مصر «إعلان القاهرة» لوقف القتال في ليبيا، بحسب «روسيا اليوم».

ويأتي ذلك بعد يوم مما بات يعرف بـ«إعلان القاهرة»، الذي طرحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر بالقاهرة يوم السبت، بحضور حفتر، ورئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن مبادرة «إعلان القاهرة» لإنهاء القتال في ليبيا، والتي تضمنت عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية.

كما نصت المبادرة على احترام كل الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، مع التزام الأطراف كافة بوقف النار اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الاثنين 8 يونيو.

وكان السراج المدعوم سياسيا وعسكريا من تركيا قد أعلن رفضه إعلان القاهرة، وأشاد بمسلحي قواته.

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