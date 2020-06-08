باكستان: رئيس الوزراء يحذر من ذروة حالات لفيروس كورونا في الشهرين المقبلين

حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، من ذروة حالات لفيروس كورونا في البلاد في نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس المقبلين، حاثا شعبه على الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية ضد الجائحة.

وقال عمران خان - في رسالته المتلفزة اليوم الاثنين، التي نقلتها (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) -: " إنني أناشد الشعب بمتابعة إجراءات التشغيل القياسية واتخاذ تدابير الوقاية".

وأضاف أنه لم يكن تخفيف قيود الإغلاق يعني أن فيروس كورونا قد تلاشى، وقال "إننا مدركون أن الفيروس هنا وسيبقى، ولكن علينا الحد من انتشاره من خلال تدابير الوقاية"، معربا عن أسفه على سلوك غير نظامي للشعب تجاه الجائحة.

وأوضح أن الحكومة رفعت الإغلاق لتسهيل حياة عامة الناس خاصة الشرائح الفقيرة والعمال، وذلك بشرط الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية.