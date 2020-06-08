قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس قرر إعفاء جميع البازارات والكافيتريات التابعة للمجلس الأعلى للآثار، سواء في المتاحف أو المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية، من الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر؛ بسبب عدم وفود زائرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن هناك فكرة من وزارة السياحة والآثار لتفعيل الافتتاح الجزئي للمناطق الأثرية، وخاصة بعد نجاح منظومة السياحة الداخلية في المدن الساحلية.

وأوضح أن الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، اتخذ قرارًا بافتتاح بعض المتاحف في المناطق الساحلية كالبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، مشيرًا إلى إعادة افتتاح متحف الغردقة الذي تم افتتاحه في 29 فبراير الماضي.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى إعادة افتتاح متحف مطروح، وبعض المناطق الأثرية في محافظة الإسكندرية للمصريين المصطافين؛ تبعًا لافتتاح بعض المناطق الساحلية.

وأعلن الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قرر الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار من دفع القيمة الايجارية لها عن أشهر يونيو، ويوليو، وأغسطس 2020، لحين انقضاء الأزمة وعودة الحركة السياحية بصفة منتظمة.

وقرر المجلس الأعلى للأثار إعفاء مستأجرى الكافيتريات بالمتاحف والمواقع الاثرية من دفع القيمة الإيجارية المتعاقد عليها عن شهرى إبريل ومايو، للتخفيف عن كاهل القطاع السياحى الذى تأثر نتيجة توقف الحركة بسبب انتشار فيروس كورونا واجراءات الدولة الاحترازية.