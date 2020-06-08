نجوم يهنئون خريجي المدارس الثانوية الأمريكية بالفيديو عبر الإنترنت

هنأ العديد من المشاهير البارزين، بما في ذلك أليشيا كيز وبيونسيه وشون مينديز، خريجي المدارس الثانوية والكليات في الولايات المتحدة هذا العام خلال حفل التخرج عبر الإنترنت الذي استضافه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقرينته ميشيل أوباما.

وقالت المغنية الأمريكية أليشيا كيز خلال الحدث الذي تم بثه عبر يوتيوب يوم الأحد، حيث تحدث جميع المشاركين في رسائل فيديو مسجلة مسبقًا، "لقد قمتم بشيء رائع".

وأضافت: "لقد كان أسبوعًا صعبًا وشهرًا صعبًا وعامًا صعبًا، وأنا أعلم أنه في الوقت الحالي لا أشعر أن هناك الكثير الذي يمكن الاحتفال به. ولكن لا بأس إذا لم تشعروا انكم بخير في الوقت الراهن".

وقالت الفنانة الحائزة على جائزة جرامي تايلور سويفت إن تنظيم حفل تخرج عبر الإنترنت وسط جائحة واحتجاجات جماعية ضد العنصرية ووحشية الشرطة قد لا يكون هو ما يأمله الطلاب.

وأضافت "لكن توقعوا ما هو غير متوقع واحتفلوا على الرغم من ذلك".

كما هنأت المغنية بيونسي الخريجين وقالت "أنتم كل ما يحتاجه العالم الآن".

وقالت سيدة أمريكا الأولى السابقة ميشيل أوباما إن الولايات المتحدة تمر "بفترة انتقالية مهمة".

وأضافت أنه "حتى في الأوقات الصعبة، لا زلتم تمنحوني الأمل. أيها الخريجون، أنتم بالفعل ما نحتاجه الآن. لقد تعلمتم الكثير بسرعة، وأعلم أنه لا يمكنكم فقط القيام بذلك بأفضل ممن سبقوكم - ستفعلون ذلك".