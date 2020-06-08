محافظ أسيوط: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي الفتح وصدفا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، شن حملاتها لتنفيذ قرارات إزالة لمخالفات البناء والتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بمراكز وقرى ونجوع المحافظة طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لقطع الطريق أمام المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد، والتركيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم شن حملات مكبرة استهدفت إزالة المخالفات والتعديات بمركزي الفتح وصدفا بقيادة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، ومشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، ونواب ومساعدو رئيسي المركز ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، ومسؤولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن؛ للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي لتنفيذ قرارات إزالة لبعض مخالفات وتعديات على أراضٍ زراعية، وأراضي أملاك الدولة.

وأضاف أنه تم تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على فدان، و11 قيراطًا، و10 أسهم مبان على أراضي زراعية بمركز الفتح، فضلًا عن تنفيذ 6 قرارات إزالة آخرين بمركز، صدفا.

وأشار إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وتحرير محضر "جنح طوارئ" وإحالتهم للنيابة العسكرية.