استطلاع: حجر كورونا تسبب في تراجع شاربي الخمر وأكسب الفرنسيين وزناً زائداً

كشفت دراسة أجراها معهد أودوكسا الفرنسي لاستطلاعات الرأي، عن تأثير تدابير الحجر المنزلي في فرنسا لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد على سلوك وممارسات الفرنسيين سواء إيجابياً أوسلبياً.

وأوضحت الدراسة التي أجريت لصالح صحيفة "لوفيجارو" وإذاعة "فرانس.إنتر"، ونُشرت اليوم الاثنين، أنه خلافا للاعتقاد الشائع، بأن فترة العزلة هذه جعلت من الممكن الحد من "الممارسات السيئة" للفرنسيين فإن بعض الفرنسيين اكتسبوا وزنا زائداً، وفقد آخرون القدرة على النوم المتواصل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً تراجع نسبة الفرنسيين الذين يتناولون شرب الكحول بشكل منتظم أو عرضي، من 57 % قبل فترة الحجر إلى 51 % بعدها، مشيراً إلى أن نفس الاتجاه أيضاً بين المدخنين من 27% إلى 23%خلال نفس الفترة.

وفقاً للاستطلاع فإن هذه الاختلافات يمكن تفسيرها جزئيًا لأن "كل هذه السلوكيات لها بُعد اجتماعي"، موضحاً أن شرب المزيد من الكحول والتدخنين كذلك نتناول المزيد من (رقائق البطاطس، إلخ) يكون مرتبطاً بالاندماج في المجتمع وليس في العزلة بالمنزل.

ومن بين النقاط الإيجابية التي اكتسبها الفرنسيون من الحجر بحسب الدراسة، أنه لم يعان الأشخاص الذين يمارسون الرياضة من هذه الفترة من العزلة، والتي كانت تحد من تحرك الفرنسيين، إذ أظهر الاستطلاع أن هذا الحجر كان فرصة لواحد من كل خمسة فرنسيين لاكتشاف رياضات جديدة.

وقالت صحيفة "لوفيجارو" إنه إذا كان عدد قليل من الفرنسيين كان لديهم "سلوك صحي سيئ" خلال فترة الحجر، "فإن أولئك الذين هربوا من هذه القاعدة الفاضلة كانوا قادرين على تخطي هذه الفترة الاستثنائية".

ووفقاً للاستطلاع فإن 35% من الفرنسيين اكتسبو وزنًا زائداً بمتوسط زيادة 3.2 كجم، فيما أعلن 19٪ ممن شملهم الاستطلاع أنهم اكتسبوا أكثر من 5 كيلوجرامات.

كما أظهر الاستطلاع أنه إذا كان الفرنسيون هم الأكثر ميلاً إلى استهلاك المنتجات الدهنية أو الحلوة (76 ٪)، فإن البريطانيين هم الذين شربوا أكثر الكحول (58%)،

والإسبان هم الذين الأكثر تدخيناً خلال تلك الفترة بنسبة (30٪). كما أن الألمان كانوا الأكثر عرضة لتناول الأدوية التي يحتمل أن تكون خطرة مثل مزيلات القلق أو الحبوب المنومة (18 %، مقارنة بـ 12 % في فرنسا) وفقاً لاستطلاع موازِ أجري على الأوروبيين.

فيما رأى عدد كبير من المجيبين على الاستطلاع أن الدولة لا تأخذ بعين الاعتبار الكافي رأي العلماء في الأمور الصحية، سواء قبل الحجر والذين بلغت نسبتهم (70%) أو بعد الحجر (63%).

أجرى الاستطلاع بمساعدة علمية من معهد العلوم الصحية الفرنسي، على عينة تمثيلية أولى من ألف فرنسي قبل الحجر مباشرة، في 12 و 13 مارس، ثم على عينة تمثيلية أخرى من ألف فرنسي في 13 و 14 مايو.