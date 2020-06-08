بوريس جونسون: المظاهرات ضد العنف الشرطي قوضتها أعمال البلطجة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد إن التظاهرات التي شهدتها بلاده لرفض العنصرية ضد السود والتضامن مع المحتجين في الولايات المتحدة "قوّضتها أعمال البلطجة"، مؤكدا أنه ستتم محاسبة المسئولين عن تلك الأعمال.



وكتب جونسون، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): "الناس لديها حق الاحتجاج بشكل سلمي، ومع توخي التباعد الاجتماعي، لكن ليس لديهم حق مهاجمة الشرطة"، مضيفا: "هذه التظاهرات قوّضتها أعمال البلطجة، وهي خيانة للسبب الذي تدعم أنها تخدمه، ستتم محاسبة أولئك المسئولين".



ويأتي ذلك بينما خرج عشرات الآلاف من المحتجين /اليوم/ في مختلف أنحاء المملكة المتحدة للتعبير عن غضبهم إزاء التمييز ضد السود والعنف الشرطي، والتضامن مع حركة "أرواح السود تهم" التي تقود الاحتجاجات الواسعة في الولايات المتحدة على العنف ضد المواطنين السود منذ مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد اختناقا على يد شرطي في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، الشهر الماضي.