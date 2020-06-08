«تابي» الإماراتية تجمع 7 ملايين دولار لتوسيع أعمالها

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أعلنت شركة "تابي" الناشئة، وهي شركة مقرها في الإمارات وتوفر خدمة الشراء الفوري والدفع لاحقا، أنها جمعت سبع ملايين دولار لإطلاق عملياتها في السعودية.

ووفقا لبيان للشركة، نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، فإن "رائد فنتشرز" هي أبرز المساهمين في التمويل.

وقال الرئيس التنفيذي حسام عرب إن "هذا التمويل سيمنح شركاءنا التجاريين المزيد من الطمأنينة والضمانات بأن لدينا ما يكفي من رأس المال لدعم مبيعاتهم".

وتم إطلاق تابي عام 2019 برأس مال أولي مليوني دولار، وتتيح للعملاء شراء المنتجات عبر الإنترنت باستخدام أرقام هواتفهم الجوالة وعناوين بريدهم الإلكتروني. ووفقا للبيان، فإن تابي لديها شراكات حاليا مع 20 تاجر تجزئة إقليمي للتجارة الإلكترونية.