 رشق واجهة المقر الرئيسي للشرطة في مدينة ألمانية بزجاجات حارقة - بوابة الشروق
الإثنين 8 يونيو 2020 9:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

رشق واجهة المقر الرئيسي للشرطة في مدينة ألمانية بزجاجات حارقة

جرايفسفالد (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 9:19 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 9:19 م

تعرضت واجهة المبنى الرئيسي للشرطة الألمانية في مدينة جرايفسفالد، وهو مبنى تحت الإنشاء، للرشق بزجاجات حارقة.

وقالت هيئة التفتيش الشرطية في مدينة انكلام إن من المرجح أن الواجهة تعرضت للرشق بالزجاجات الحارقة في الفترة بين ظهر يوم الجمعة الماضي حتى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وأضافت أنه لم يتم تقدير الأضرار المادية الناجمة عن هذه الجريمة بعد.

ولا يستبعد المحققون أن يكون للهجوم علاقة بيوم الاحتجاج العالمي ضد عنف الشرطة والعنصرية الذي كان مطلع الأسبوع الجاري.

وفتح قسم حماية الدولة المختص بالجرائم السياسية التحقيق في الواقعة بوصفها إضرام حريق بصورة متعمدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك