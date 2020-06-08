محافظ سوهاج: إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، موجهًا بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين جميع الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.
وأوضح محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أزالت 3 حالات تعدٍ على أرض زراعية بقرية نزلة عمارة وحاجر مشطا على مساحة 18 سهمًا، مشيرًا إلى أن مركز ومدينة المراغة أزال حالتين بناء مخالف داخل الحيز العمراني بزمام قروي البطاخ، وقروي بناويط.، متابعًا أن مركز ومدينة طما صادر جرار بلوك أبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فيما أزال مركز ومدينة المنشاة حالتي تعدٍ بمساحة قيراط بمجلس قروي الدويرات، لافتًا إلى أن مركز ومدينة سوهاج أزال حالتي تعدٍ على أرض زراعية إزالة فورية على مساحة 3 قراريط بقرية أولاد عزاز المزالوة.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بإزالة 5 حالات مخالفة بدون الحصول على ترخيص بالدور الثالث والرابع علوى عبارة عن أعمدة خرسانية وسقف بالخرسانة المسلح باجمالى مساحة 600 م2.
كما أزالت 8 حالات مخالفة بدون الحصول على ترخيص بالدور الأول والثاني الثالث علوى عبارة عن أعمدة بالخرسانة المسلح بإجمالي مساحة ( 745 م2 وواحد قيراط) في بندر جرجا، ومجلس قروى العوامر بحري.