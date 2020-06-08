محافظ سوهاج: إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، موجهًا بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين جميع الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.

وأوضح محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أزالت 3 حالات تعدٍ على أرض زراعية بقرية نزلة عمارة وحاجر مشطا على مساحة 18 سهمًا، مشيرًا إلى أن مركز ومدينة المراغة أزال حالتين بناء مخالف داخل الحيز العمراني بزمام قروي البطاخ، وقروي بناويط.، متابعًا أن مركز ومدينة طما صادر جرار بلوك أبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أزال مركز ومدينة المنشاة حالتي تعدٍ بمساحة قيراط بمجلس قروي الدويرات، لافتًا إلى أن مركز ومدينة سوهاج أزال حالتي تعدٍ على أرض زراعية إزالة فورية على مساحة 3 قراريط بقرية أولاد عزاز المزالوة.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بإزالة 5 حالات مخالفة بدون الحصول على ترخيص بالدور الثالث والرابع علوى عبارة عن أعمدة خرسانية وسقف بالخرسانة المسلح باجمالى مساحة 600 م2.

كما أزالت 8 حالات مخالفة بدون الحصول على ترخيص بالدور الأول والثاني الثالث علوى عبارة عن أعمدة بالخرسانة المسلح بإجمالي مساحة ( 745 م2 وواحد قيراط) في بندر جرجا، ومجلس قروى العوامر بحري.