أسبوع الموضة في برلين ينتقل إلى فرانكفورت

أعلن منظمو أسبوع الموضة الألماني، الذي يُعقد حتى الآن في العاصمة برلين، أنه من المقرر عقد الفعاليات العام المقبل في مدينة فرانكفورت.

وأعلنت مجموعة "بريميوم" المنظمة للحدث أن أسبوع الموضة في فرانكفورت سيقام لأول مرة في صيف عام 2021.

وقال عمدة المدينة، بيتر فيلدمان: "سيؤدي هذا إلى تحويل فرانكفورت بصفتها مركزا ماليا إلى نقطة فعالة جديدة في المشهد العالمي للأزياء وأسلوب الحياة، وسيخلق مدينة عالمية جديدة للأزياء".

يُذكر أن أسبوع الموضة الأخير انعقد في برلين في كانون ثان/يناير الماضي، وتردد عليه نحو 70 ألف زائر والعديد من مصممي الأزياء، الذين عرضوا تصميماتهم الجديدة خلال الفعاليات.

ومن المتوقع أن يُقام أسبوع الموضة في فرانكفورت مرتين في السنة، في كانون ثان/يناير وفي تموز/يوليو.

وقالت مديرة مجموعة "بريميوم"، أنيتا تيلمان: "يتعين مراجعة أسبوع الموضة وصيغة أسبوع الموضة... ربما لن تفكر على الفور في فرانكفورت (كموقع للفعاليات)، لكنها المكان المثالي".

وقال عضو المجلس التنفيذي لمعرض فرانكفورت، ديتليف براون، إن الموقع الجديد سيحقق فوائد تجارية من خلال أوجه التضافر الجديدة في سلسلة الإمداد بأكملها"

ومن المقرر طرح الخطة الجديدة لتنظيم الحدث الخريف المقبل.