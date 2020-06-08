مصدر أمني عراقي: اختطاف 4 رجال شرطة بينهم ضابط جنوب الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الاثنين، باختطاف أربعة رجال شرطة، بينهم ضابط جنوب الموصل/400كم/ شمال بغداد.

وقال المقدم سلام العميد إن "عصابات داعش اختطفت اليوم أربعة عناصر من الشرطة العراقية بينهم ضابط برتبة ملازم، إثر مهاجمة نقطة تفتيش تابعة للشرطة في قضاء الحضر/90كم جنوب الموصل/"، دون ذكر أية تفاصيل عنهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في بيان لها اليوم أن "القوات الأمنية ألقت القبض بناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين، على الإرهابي المكنى (أبو حمزة) قرب الجامع النوري الكبير، في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وأضافت الوزارة أن "الإرهابي المذكور كان يعمل مدربا في المعسكرات العامة لداعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل ".

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية نشاطا ملحوظا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من تنفيذ العديد من العمليات الأمنية ضد التنظيم المتطرف التي راح ضحيتها العشرات من الطرفين.