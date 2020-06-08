روسيا مستعدة لافتتاح الموسم السياحي تدريجيا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، استعداد بلاده لافتتاح الموسم السياحي الداخلي "تدريجيا" .

وأضاف - خلال اجتماع عقده مع نواب رئيس الوزراء "عبر الفيديو"، اليوم الاثنين، أن هناك استعدادات لافتتاح الموسم السياحي "تدريجيا" ، حيث استأنفت المصحات العلاجة المصرح لها العمل اعتبار من أول يونيو الجاري وذلك في مناطق كثيرة من البلاد.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة لخروج السياحة الداخلية من نظام "الحجر الصحي".

وكان النائب الأول لوزير النقل، مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي ألكسندر نيرادكو، قد صرح - خلال مناقشات حول استئناف السياحة الداخلية - بأنه سيتم استئناف الحركة الجوية داخل روسيا بشكل أكثر نشاطاً فقط إذا تم تخفيض قيود "الحجر الصحي " في الأقاليم.