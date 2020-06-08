تجري الأمانة العامة للجامعة العربية ابتداء من اليوم الاثنين، إعادة الفحص لكوفيد - ١٩ لجميع الموظفين والعاملين بالمقر؛ بناء على تعليمات من الأمين العام للجامعة العربية بموجب الحرص على الصحة العامة.

وناشد الأمين العام جميع موظفي المقر التعاون والتعامل بمسؤولية تجاه إجراء هذا التحليل والذي تم إجراؤه أول مرة الشهر قبل الماضي وظهرت خلاله حالات ذات أجسام مضادة عالية ولكنها غير مصابة بكوفيد - ١٩ واشتباه في حالات أخرى التحليل بالمعامل الخارجية ثبت إصابته وتم عزلها بأحد المستشفيات المخصصة للعزل، وتم تعقيم الأدوار التي ثبت اصابة العاملين بها والتي وصلت إلى حوالي ١١ حالة وهو ما دعا الأمين العام لإعادة اجراء الفحوصات المبدئية مرة ثانية بعد ظهور حالات جديدة وإغلاق بعض الأدوار للتعقيم كإجراء وقائي.

وكان المقر الرئيسي للجامعة بوسط العاصمة القاهرة يعمل بطاقة خمس عشرة في المائة من الموظفين تطبيقا لإجراءات السلامة ومعايير وزارة الصحة المصرية بصفتها حاضنة المقر وتم رفع نسبة حضور الموظفين بشكل تدريجي لتصل إلى ثلاثين في المائة وإلزام جميع المديرين بالحضور.

يذكر أن الاجتماعات تجري حاليا بالجامعة عبر تقنية الڤيديو كونفرانس وكان آخرها اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب فلسطين.