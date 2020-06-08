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يعقد الأزهر الشريف، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا «أون لاين»، لتوضيح كل الأمور المتعلقة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية المشددة التي يتخذها الأزهر للحفاظ على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، حسبما صرح وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس.

وسيؤدي 130 ألف طالب وطالبة في 650 لجنة على مستوى الجمهورية الامتحانات.

وتبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو للقسم العلمي وتنتهي في 27 يوليو، ولثانوية البعوث والعلوم الإسلامية والأدبي 22 يونيو وتنتهي في 22 يوليو.

وفي فيديو «موشن جرافيك» عبر البوابة التعليمية للأزهر الشريف، أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية عن الإجراءات الإحترازية التي اتخذها لعقد امتحانات الثانوية الأزهرية، وهي:

1- قياس درجة حرارة الطلاب وجميع العاملين باللجنة، رئيس ومساعدين وأعضاء وعُمال، قبل دخول اللجنة على باب المعهد.

2- التزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات في جميع الأوقات حتى العودة إلى المنزل، واستخدام مطهرات كحولية للأيدي قبل الدخول وبعد الخروج من اللجنة.

3- تهوية الفصول جيدًا وترك النوافذ مفتوحة، وعدم الاعتماد على تكييف الهواء والاعتماد على التهوية الطبيعية، واستبعاد الغرف التي لا تتوفر فيها التهوية الطبيعية.

4- توفير مطهرات للأيدي في كل لجنة وفي مدخل كل طابق.

5- تنظيم مقاعد الطلاب في اللجنة بحيث تكون هناك مسافة متر ونصف بين كل طالب والآخر.

6- دخول الطلاب على مجموعات وفق جدول مرسل عبر الإنترنت، ويتم متابعة توجه الطلاب إلى اللجان، مع مراعاة عدم التكدس أو التزاحم بصفة مستمرة مع ترك مسافة متر ونصف بين كل طالب والآخر في طابور الدخول.

7- عدم خروج الطلاب خارج قاعات الامتحانات في الاستراحة بين المواد.

8- عدم تبادل أي أدوات مثل الأقلام وغيرها من الأدوات الكتابية بين الطلاب بدون أن يتم تطهيرها باستخدام المطهرات الكحولية.

9- عدم حضور أي طالب يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو أي أعراض تنفسية من كحة أو سعال ويتم عمل امتحان لاحق لهؤلاء الطلاب.

10- عمل توعية لجميع العاملين باللجنة على كيفية التعامل في وجود أي حالة اشتباه وأساسيات مكافحة العدوى من غسل الأيدي والحماية الشخصية وخلافه.