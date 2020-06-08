 اليوم.. طاقة النواب تناقش موازنة وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة للعام المالي 2020-2021 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. طاقة النواب تناقش موازنة وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة للعام المالي 2020-2021

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 6:20 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 6:20 ص

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها موازنة وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة للعام المالي 2020 - 2021.

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