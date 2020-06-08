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تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها موازنة وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة للعام المالي 2020 - 2021.