قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه يتم توفير أماكن داخل المستشفيات لعلاج الحالات المصابة بكورونا التي ليس لديها قدرة على العزل المنزلي، أو الحالات الشديدة أو المتوسطة، بالإضافة إلى الحالات التي تحتاج أجهزة تنفس صناعي.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن بعد أسبوع عيد الفطر زادت مستشفيات العزل والفحص واكتشاف الحالات إلى نحو 360 مستشفى في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تزيد الطاقة الاستيعابية لاحتواء حالات كورونا يوميًا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة أن بعد رصد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد أسبوع عيد الفطر المبارك وفرت وزارتي الصحة والتعليم العالي والحكومة أماكن متاحة لكل المرضى.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 1467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 39 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 34079 وحالات الوفاة إلى 1237.

وأكدت «الصحة» خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.