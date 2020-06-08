محافظ المنيا يصدر حركة تنقلات داخلية بمركزي مغاغة والعدوة

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نقل محمد محمود عزت عبد الهادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، ونقل محمد السيد على ليله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة.

وقال المحافظ إن هذا القرار جاء عقب التنسيق مع وزارة التنمية المحلية وتحقيقا للصالح العام وحسن سير العمل، مؤكدا أن ما تشهده حركة المحليات والتي أعلن عنها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تخدم منظومة العمل في إدارة الحكم المحلى ولتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرًا، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 من ولائحته التنفيذية.

وأكد المحافظ، في أولة اجتماعاته مع رؤساء المدن الجدد على التكاتف وتوحيد الجهود التي تؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، مع الاهتمام بالملفات الهامة بناءاً على توجيهات القيادة السياسية بمختلف القطاعات.