أمال ماهر في حفل مباشر من أمام الأهرامات على «شاهد VIP وMBC مصر»

تحيي المطربة أمال ماهر حفلًا غنائيًا أمام الأهرامات في التاسعة مساء الجمعة المقبل، وذلك ضمن المبادرة الترفيهية للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، وبقيادة المايسترو هاني فرحات.

وتقدم نجمة الأغنية العربية سهرة للطرب الأصيل، يتم بثها عبر منصة "شاهد "VIP وقناة MBC مصر" في بث مباشر على الهواء مباشرة.

وتتضمن ليلة المطربة أمال ماهر تقديم مختارات من أغنياتها ومجموعة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين التي أبدعت في أدائها خلال مسيرتها الفنية، بالإضافة إلى باقة من أغنياتها الجديدة ومنها: "اللي قادرة"، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل "ليه لأ" الذي انطلق عرضه أخيراً على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله، وألحان وتوزيع خالد عز.