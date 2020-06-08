رئيس وزراء لبنان يؤكد: حماية السلم الأهلي هو مسؤولية الجميع

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الاثنين، على أهمية حفظ السلم الأهلي، مؤكّداً أن حماية السلم الأهلي هو مسؤولية وطنية لجميع القوى السياسية، وليس فقط الحكومة.

وأكد رئيس الحكومة، خلال لقاءاته، "أهمية حفظ السلم الأهلي، لأن أي اهتزاز بالاستقرار سيدفع ثمنه كل اللبنانيين، وليس فريقاً واحداً أو منطقة واحدة".

وأشار دياب إلى أن "ما حصل يوم السبت الماضي هو جرس إنذار للتوقف عن شحن النفوس، لأن الاستمرار بهذا السقف من الأداء والمواقف السياسية سيؤدي إلى انهيار السقف على اللبنانيين جميعا".

وقال رئيس الوزراء اللبناني إن "الظروف التي يمر بها لبنان، تفترض من الجميع أعلى درجات الانتماء الوطني، والمسؤولية الوطنية، لأن افتعال الفتن هو بمثابة خيانة وطنية يفترض بالحريصين على البلد والناس مواجهتها وإسقاط جميع مشاريع الفتنة".

وأضاف دياب "أن المطلوب اليوم هو التكافل الوطني من أجل تجاوز الأزمات الاجتماعية والمعيشية، والتخفيف عن اللبنانيين من هذه الأعباء، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال الاستثمار بهموم الناس من أجل مكاسب سياسية".

وكانت بعض أحياء العاصمة بيروت قد شهدت ليل السبت الماضي بعد انتهاء تظاهرة للمحتجين في وسط العاصمة، توتراً أمنياً وظهوراً مسلحاً وإطلاق نار، على خلفية فيديوهات مسربة خلال التظاهرة تضمنت شتماً لرموز دينية وقيادات سياسية، وتسارع ‏الاتصالات للجم التوتر، وتمكنت القوى الأمنية من السيطرة على الوضع.