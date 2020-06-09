الأرجنتين تشيد بالدور الامريكي في محادثات هيكلة الديون

وجه وزير خارجية الأرجنتين فيليب سولا الشكر إلى الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، على مساعدتها في جهود تسوية الخلافات بين الأرجنتين والجهات الدائنة لها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سولا وجه هذا الشكر خلال اتصال مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وقال سولا "حكومتنا تقدر درجة مشاركة وحسن نية إدارة الرئيس دونالد ترامب للممساهمة في حل مشكلة ديون الأرجنتين".

في الوقت نفسه دعا سولا خلال الاتصال الهاتفي مع بومبيو إلى التوصل لتسوية سلمية للنزاع السياسي في فنزويلا.

يشار إلى أن فنزويلا تشهد ازمة سياسية منذ مطلع العام الماضي عندما اعلن رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه قائما بأعمال رئيس البلاد، في ظل وجود الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، وحظي جوايدو باعتراف عدد من الدول بينها أمريكا وكندا، وسط تصاعد رهيب للأحداث في البلد اللاتيني الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.