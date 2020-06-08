مصطفى الفقي يكتب: الأيديولوجية من عنف الصدام إلى جدلية الصراع

الأصل فى الأيديولوجية أنها رؤية شاملة تحوى مجموعة أفكار تجمع بينها نسب ثابتة، وتعطى فى مجملها مفهوما متكاملا. والأيديولوجية أنواع منها ما هو دينى، ومنها ما هو قومى، ومنها ما هو فكرى له أبعاد سياسية متميزة أو أطر ثقافية مستقلة. وسوف نكتشف أن أقوى الأيديولوجيات وأكثرها جاذبية هى الأيديولوجية ذات الطابع الدينى، لأنها تسرى بين الجماهير سريان النار فى الهشيم، وتجد تأثيرها سريعا فى التجمعات البشرية، لأنها تقوم على مفهوم الإيمان، ولعل أبرز مظاهر الأيديولوجية الدينية هى تلك التى أطلقنا عليها فى العقود الأخيرة تعبير «الإسلام السياسى»، الذى جاء ميلاده الحقيقى على يد حسن البنا فى مدينة الاسماعيلية بمصر عام 1928، وانتشرت هذه الدعوة لا فى مصر وحدها، لكن بين المسلمين فى أنحاء الأرض، واكتسبت اتساعا وقوة على مر السنين، بل وامتدّ أمرها حاليّا لتصبح هاجسا يؤرّق الغرب، وربما مناطق أخرى فى الشرق أيضا تحت مسمى «إسلامو فوبيا» الذى يرفع شعار الخطر الأخضر بديلا للخطر الأحمر، الذى كانت تمثله الأيديولوجية الماركسية لأكثر من قرن كامل من الزمان، التى نجم عنها هى الأخرى تطبيقات سياسية امتدت إلى شرق أوروبا، ودخلت القارات الآسيوية والإفريقية واللاتينية، بل وبلغت نقطة التماس مع الولايات المتحدة الأمريكية بالتغلغل فى دولة «كوبا»، والسيطرة على العقلية الحاكمة فى عهد «كاسترو» وخلفائه، فإذا ما عرجنا إلى الأيديولوجية المرتبطة بالقومية، فنماذجها كثيرة، وأنا أظن أن النازية فى ألمانيا هى نموذج للاشتعال القومى بدعاوى شيفونية عنصرية متعصبة.

وهكذا نجد أن التفريعات فى مفهوم الأيديولوجية هى أمر لا ينتهى، وأنها امتداد للفكر البشرى ونتاج له، ولقد عرفنا الصدام الأيديولوجى فى حالات كثيرة، وأنا أتذكّر الآن ما جرى على الساحة الدولية من خلاف حاد بين الصين الشعبية والاتحاد السوفياتى فى ستينيات القرن الماضى، إذ كان الصدام فى ظاهره عقائديا، لكنه كان فى باطنه قوميا بامتياز! ولماذا نذهب بعيدا فإن ما جرى فى منطقتنا العربية كان هو الآخر نتاج لصدام مكتوم بين مشروعين كبيرين، أحدهما دينى والآخر قومى.

إنه ذلك الاختلاف بين المشروع الإسلامى والمشروع العربى، وبانحسار موجة المد الناصرى فى المنطقة خفتت نغمة القومية، وانطلق المشروع الإسلامى فى سرعة وقوة حتى اجتاح كثيرا من الدول العربية، وبلغ ذروته قبيل أحداث الربيع العربى وأثنائها وبعدها، إذ لعبت جماعة الإخوان المسلمين دورا بارزا فى هذا الشأن، وما زالت تمارس دورا ملموسا فى ليبيا واليمن وبقاع أخرى فى العالمين العربى والإسلامى، ولعلنا نطرح هنا بعض الإشكاليات المتصلة بهذا الأمر التى تؤدى إلى التباس العلاقة بين الأيديولوجية الإسلامية والفكر السياسى الغربى عموما:

أولا: لقد تعددت الرؤى وزوايا النظر تجاه الإسلام السياسى، وقد رآه الغرب فى البداية حليفا ضمن حزام يطوق العالم الشيوعى، لكن بسقوط حائط برلين وانهيار الاتحاد السوفياتى السابق وانفراط عقد النظم الاشتراكية ذات الطابع الماركسى بدأ الأمر يختلف.

وتتجه النظرة إلى العالم الإسلامى مشوبة بالقلق والثقة المفقودة والإحساس بالعداء التاريخى الكامن، حتى احتدم الصدام بين الجاليات الإسلامية والدول التى تعيش فيها فى أوروبا وغيرها من الدول التى يمثل فيها المسلمون أقلية عددية.

ثانيا: أطلّ الإرهاب بوجهه الكئيب على العالم المعاصر ملتحفا بعباءة الإسلام مختفيا تحت عمامته والإسلام من تلك الممارسات براء بالكامل، لأنه دين يقوم على التسامح، ويُعلى قيمة العقل، ويجعل من التفكير فريضة إسلامية، ولقد شوّه الإرهاب صورة الإسلام والمسلمين، وسبب أضرارا كبيرة للعالمين العربى والإسلامى، ولا نستطيع أن نصف الإرهاب بأنه نتاج لأيديولوجية معينة، لكنه تجمّع للخوارج عن الإسلام والمأزومين من ديانات أخرى فى تشكيلة معقدة تهوى الدمار، وتسعى للخراب وتتعطش للدماء.

ولقد عانى المسلمون أكثر من غيرهم من هذا الوباء، ودفعوا ثمنا غاليا مرتين، الأولى بجرائم الإرهاب ضد المسلمين أنفسهم، والثانية بتشويه صورة المسلمين نتيجة الربط المصطنع بين الإسلام وتلك الجماعات الضالة.

ثالثا: إن مسألة «الحجاب» ورغم أنها تتعلق بالحرية الشخصية فإنها اشتبكت فى ذهن غير المسلمين بأنها تعبير عن الزى الإسلامى، وإذا كنا نرفض «النقاب» جملة وتفصيلا بسبب مخاطره الأمنية فإننا نرى أن الحجاب قرار شخصى، فاليهود يلبسون القبعة، والمسيحيون يتحلون بالصليب، ومن حق المسلمة أن تلبس الرداء الذى تراه، إلا أن دوائر غربية وبعضها رسمية مع الأسف استهدفت التجمعات الإسلامية بشكل غير مسبوق، فقد ظهر الحجاب الإسلامى بعدة أشكال مختلفة وجديدة تخص رداءً تتخذه الإناث المسلمات، وظلّ بذلك متداولا على نطاق محدود فى إطار تقليدى، لكنه ما لبث بين عشية وضحاها أن يصبح الرمز الذى يمكن اعتباره قاطعا وعنيفا فى الذاكرة الغربية، ونالت فرنسا بوجه خاص النصيب الأوفر فى هذا السياق، إذ لم يقتصر الأمر على إثارته بردود فعل بالغة الحدة، بل تجاوزه إلى احتلال الصدارة بإذكاء مناقشات مثيرة غلبها الانفعال، وقد بدأت بشكل ملموس عام 1990، وقد انطلقت المناقشات والمناظرات ذات الصلة بحجاب المرأة ودورها فى المجتمع منذ عشرات السنين عندما كان الحجاب ذا طابع اجتماعى أكثر منه دينى، بل إن بعض المسيحيات فى الدول الإسلامية كن يرتدين الحجاب الخفيف تعبيرا عن ظاهرة اجتماعية عامة لا تخص المسلمات وحدهن، ولقد عشت فى الهند سنوات، ولم يزعجنى أبدا أن يرتدى أبناء طائفة «السيخ» العمامة التقليدية الخاصة بهم، ورأيت الهنود يتعايشون معها بسماحة ورضا رغم أن نسبة «السيخ» لا تزيد على ثلاثة فى المائة من عدد سكان الهند يرتكزون فى الشمال الغربى للبلاد.

رابعا: إنّ الخلافة الإسلامية، خصوصا فى قرونها الأخيرة، لم تكن دليلا على وجود مركزية فعلية، لكنها كانت فقط رمزية مثالية، لا تقدّم نظام الحكم العادل أو الرشيد، ولعل المحاولات المستميتة التى يسعى وراءها حاليا رجب طيب أردوغان إنما تصدر عن خلفية تاريخية تصوّر له أن الخلافة الإسلامية الأخيرة حق تركى تستطيع استعادته من جديد، والأمر هنا يبدو بعيد المنال، لأن الدنيا تغيّرت والعالم تحوّل، فلسنا فى عصر حصار فيينا عام 1683، عندما وقفت القوات العثمانية على أسوارها عدة شهور، فدروس التاريخ تنكأ جراحا قديمة بدءا من الحرب الصليبية وصولا إلى الطرد من الأندلس، مرورا بأحداث جسام فى التاريخ الإسلامى الحافل.

خامسا: دعنا نعترف أن عصر الأيديولوجيات يعطينا ظهره، وأن المصالح البراغماتية لها الأولوية على غيرها، ولم يعد التفكير مقصورا على الإيمان بالعقائد أو الاستسلام لروح الأديان، إذ إن التطوّر التكنولوجى حسم جزءا كبيرا من الخلافات القديمة، وأدّى إلى تجسير الفجوة بين الحضارات والثقافات بل والأيديولوجيات أيضا.

ولعلنا نشهد حاليّا بوادر حرب باردة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ليست عقيدتها أيديولوجية، لكنها تمثل صراعا اقتصاديا وتنافسا حادا فى الإنتاج والتصدير وفتح الأسواق، فضلا عن المضاربات النقدية التى تحدد أسعار العملات وفقا للصعود والهبوط فى أسعار السلع الاستراتيجية، مثل الذهب والبترول وبعض السلع الغذائية المؤثرة، وفى مقدمتها القمح، فضلا عن تجارة السلاح والدواء والصناعات الإلكترونية.

هذا طواف موجز للتحريض على التفكير فى قضايا الأيديولوجية، وما ينجم عنها من صراع، وما تؤدى إليه من مواجهات، لعلنا ندرك فى النهاية أننا أمام عصر التكنولوجيا والبحث العلمى، وليس عصر الأيديولوجية والالتزام العقيدى.

نقلا عن اندبندنت عربية