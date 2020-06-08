إيهاب الطماوي: قانون البرلمان الجديد يتيح المشاركة بنسبة ملائمة لفئات الشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين والمسيحيين

قال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون مجلس النواب النهائية، أخذ بنظام المختلط في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث خصص 50% من المقاعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، لتحقيق النسب الدستورية التي أقرها الشعب في أبريل 2019.

وأضاف «الطماوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن القانون خصص 25% على الأقل من المقاعد للمرأة، إضافة إلى تمثيل ملائم لفئات الشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين والمسيحيين، مؤكدًا أن القانون جاء مطابقًا للمعايير الدستورية

وأشار إلى أن القانون خصص 50% من المقاعد للانتخاب الفردي، بعدما كان 80% في الانتخابات الماضية، مع البقاء على عدد مجلس النواب المنتخبين بـ 568 عضو، إضافة إلى إجازة تعيين رئيس الجمهورية لـ5% من الأعضاء، منوهًا بأن إجمالي عدد نواب البرلمان المقبل سيكون 596 نائبًا حال تعيين الرئيس الـ5%.

وأوضح أنه بذلك يصبح هناك 284 مقعدًا بنظام القائمة المغلقة المطلقة مقسمة على أربع دوائر انتخابية، منهم دائرتين 100 مقعد وأخريين كل واحدة منهما 42 مقعدًا، بالإضافة إلى 284 مقعدًا موزعين بنظام الانتخاب الفردي، على أن يتم تقسيمهم بقانون خاص.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، على الجمع بين نظامي القائمة والفردي مناصفة في الانتخابات المقبلة، مع رفض نظام القائمة النسبية بدلًا من المغلقة.