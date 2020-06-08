محكمة ألمانية: حظر الازدواج العقابي ينطبق على مواطني الاتحاد الأوروبي

قضت محكمة ألمانية بأن ما يسمى بحظر الازدواج العقابي لا يقتصر تطبيقه فقط على الألمان، بل يشمل أيضا مواطني الاتحاد الأوروبي.

ووفرت المحكمة الإقليمية لمدينة فرانكفورت الألمانية بذلك حماية لمواطني الاتحاد من تسليمهم لدولة خارج الاتحاد الأوروبي.

وقالت متحدثة باسم المحكمة اليوم الاثنين إن المحكمة أصدرت هذا الحكم منتصف مايو الماضي.

وتتعلق القضية بطلب من الولايات المتحدة بتسليم مواطنة إيطالية تم القبض عليها في مطار فرانكفورت الألماني بتهمة الاحتيال التجاري في أعمال فنية. وكانت المرأة قضت بالفعل عقوبة السجن على هذه الجريمة في إيطاليا.

وأعلنت المحكمة أن تسليم المرأة للولايات المتحدة غير جائز، لأنه وفقا لمبدأ حظر الازدواج العقابي لا يمكن الموافقة على تسليم متهم إذا كان قد أُفرج عنه أو أُدين قانونيا في نفس الجريمة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أنه بالرغم من أن هذه الحماية تنطبق في الأساس على المواطنين الألمان فقط، فإنه يتعين أن تشمل أيضا مواطنين آخرين في الاتحاد الأوروبي، لأنه بهذه الطريقة فقط يمكن ضمان أن مواطن الاتحاد الأوروبي يتمتع في كل دول من دول الاتحاد بالحماية ضد طلبات التسليم مثلما هو الحال في وطنه، وأنه بإمكانه التحرك بحرية داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المحكمة أنه إذا كان تم القبض على المرأة بصفتها مواطنة إيطالية في إيطاليا، ما كان سيُجرى تسليمها إلى الولايات المتحدة - مؤكدة ضرورة أن يسري ذلك أيضا عندما يتم القبض عليها في ألمانيا.