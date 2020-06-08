تركيا: مقتل عاملين وإصابة 8 في هجوم لحزب العمال الكردستاني الإرهابي

قتل عاملان وأصيب 8 آخرون في هجوم لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه )بولاية وان شرقي تركيا.

وقالت الولاية في بيان اليوم الإثنين، إن "الهجوم وقع مساء اليوم واستهدف حافلة مدنية تقل عمال شركة تقوم بصيانة طريق في قضاء تشاطاك"،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

ولفت البيان إلى أن المنظمة الإرهابية استهدفت الحافلة بقنبلة مصنوعة يدويا،ما أسفر عن مقتل عاملين إثنين وإصابة 8 عمال كانوا على متن الحافلة.

كان شخصان قد قتلا في الشهر الماضي في هجوم على سيارة تقل مسؤولين حكوميين في ولاية وان عندما أطلق مسلحون النار على السيارة.

وألقى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون باللوم في الهجوم على حزب العمال الكردستاني المحظور.