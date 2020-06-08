عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الاثنين، فيديو يرصد القوات الروسية والتركية تستأنفان دورياتهما المشتركة في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الروسية التركية لمراقبة وقف إطلاق النار شمالي سوريا.