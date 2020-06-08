 فيديو.. روسيا وتركيا تستأنفان دورياتهما شرقي سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. روسيا وتركيا تستأنفان دورياتهما شرقي سوريا

أسماء الدسوقي
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 11:39 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 11:39 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الاثنين، فيديو يرصد القوات الروسية والتركية تستأنفان دورياتهما المشتركة في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الروسية التركية لمراقبة وقف إطلاق النار شمالي سوريا.

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