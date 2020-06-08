تونس: لا إصابات بكورونا منذ 5 أيام

أعلنت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، عن عدم تسجيل أية إصابة محلية أو وافدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في تونس منذ خمسة أيام، موصية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت خلال تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، أن السلطات التونسية قررت رفع حظر التجوال بداية من اليوم الاثنين، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

ووفق البيان، فإن قرار رفع الحظر يأتي بعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وعلى إثر ما جرى تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف المناطق التونسية.

وكانت تونس فرضت حظر التجوال في 17 مارس الماضي، في إطار تنفيذ إجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.