المسماري ردا على رفض مبادرة القاهرة: قواتنا سوف تبدأ العمليات العسكرية

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم قوات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، "إنه بعد أن أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية (المدعومة دوليا) وتركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين رفض مبادرة القاهرة لوقف إطلاق النار ،ستبدا قواتنا في العمليات العسكرية".

وقال المسماري إن العمليات العسكرية وخصوصا الجوية لن تتوقف إلا بعد قبول الطرف الاخر للمبادرة وغير ذلك لن يكون مجديا.

وأضاف المسماري في موتمر صحفي أن "عمليات التهجير والقتل التي انتهجتها قوات حكومة الوفاق في المدن التي انسحبنا منها لن تمر مرور الكرام وسيتم محاسبتهم".

ونزح حوالي 20 الف مواطن مدني من مدن ترهونه وما حوالها إلى شرق ليبيا بعد عملية تهجير وسرقة ونهب وحرق للمنازل بحسب ما اشارت الية بعثة الأمم المتحدة

وأشارت وسائل اعلام مقربة من حكومة الوفاق إلى أن رئيس الحكومة فايز السراج قد رفض مبادرة القاهرة لوقف إطلاق النار.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفقة رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، قد أعلن من القاهرة أول أمس السبت، عن مبادرة سياسية تقضي بوقف إطلاق النار بداية من صباح اليوم الاثنين، وإلزام الدول المنخرطة في الصراع الليبي بوقف تصدير السلاح، واستكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية 5+5، مع تسوية سياسية عبر اختيار مجلس رئاسي ليبي جديد برئيس ونائبين، ورئيس حكومة منفصل عن المجلس.