محافظ المركزي الجنوب أفريقي: بناء هوامش أمان في المالية العامة كان سيعزز قدرتنا على مواجهة كورونا

شدد ليسيتجا كجانياجو محافظ بنك الاحتياط (المركزي) في جنوب أفريقيا أن عدم قيام بلاده بالبناء على هوامش أمان المالية العامة التي كانت لديها خلال الأزمة المالية العالمية أضر بقدرتها على التعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وكانت الحكومة أعلنت في أبريل حزمة دعم بقيمة 500 مليار راند (30 مليار دولار) بهدف تحفيز نمو الاقتصادي ودعم الأشخاص الأكثر تضررا من الإغلاق. وكانت البلاد أعلنت حزمة مالية بأكثر من 800 مليار راند خلال الأزمة المالية العالمية، مستفيدة من وجود فائض في الميزانية في حينها وتراجع نسبي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما أوضحه كجانياجو في مقابلة مع محطة 702 الإذاعية، ومقرها جوهانسبرج.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد كانت جنوب أفريقيا سجلت في عام 2007 أول فائض في ميزانيتها منذ أصبحت ديمقراطية. وفي السنة المالية 2008 ، وصلت نسبة الدين إلى 6ر26% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت وزارة الخزانة الوطنية توقعت في فبراير الماضي، قبل تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد، أن العجز سيرتفع إلى 8ر6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الديون سترتفع إلى 6ر65% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية حتى مارس 2021.