الأمم المتحدة: زعماء العالم لن يحضروا فعليا للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن زعماء العالم لن يتواجدوا بأنفسهم للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية المقررة في سبتمبر المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة إنه نظرا لقيود السفر التي من المرجح أن تستمر حتى موعد اجتماعات الجمعية، فلن يكون من الممكن لزعماء الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية ووفودها السفر إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف: "نريد عقد مناقشات الجمعية العامة في الموعد المقرر، ولكننا لا يمكننا القيام بذلك عن طريق الحضور الفعلي، مثلما كنا نفعل خلال السنوات الـ74 الماضية".

وردا على سؤال بشأن الصيغة التي ستعقد بها الاجتماعات، أجاب باندي: "آمل أن تكون الآليات واضحة في غضون اسبوعين"، مضيفا أن القرار سوف تتخذه الدول الأعضاء.

وكان سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أوصى الشهر الماضي بأن يتم عقد الاجتماع رفيع المستوى من خلال رسائل الفيديو المسجلة سلفا.