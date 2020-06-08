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تقف الأبنية الرمادية القديمة شاهدة على أن تلك الواحة وسط الصحراء عاشت عصرها الذهبي يوما ما، أيام قوافل الذهب في أواخر العصور الوسطى ولكنها الآن أصبحت جوهرة يعلوها الغبار لنسيان الناس لها.

وبحسب "فرانس 24" فإن مدينة تيتشيت أقصى جنوب دولة موريتانيا والمدرجة على لائحة اليونيسكو كانت محطة هامة لقوافل الذهب والقماش المرتحلة بين مدينة تنبكتو شمال مالي لنهر النيجر بين القرنين الـ12 والـ19.

ويقول شريف مختار مدرس بالمدينة، إنه منذ ظهور الطرق البحرية للتجارة ولم يعد أحد يأتي المدينة إذ لا يرى أهلها سوى سيارة واحدة كل شهر إن أتت.

ويضيف مختار إن الشاحنة التي تزور المدينة شهريا تقوم بمد سكانها قرابة 2500 بالأرز والمعكرونة قبل أن تعود ببضائع من الملح المستخرج من سبخات المدينة.

ويقول محمد تيا مسؤول بالمدينة إن تيتشيت عرفت أيضا كحلبة سباق أساسية لرالي السيارات الفرنسي الشهير داكار ولكن أحداث العنف والإرهاب بالصحراء الكبرى جعلت المنظمين يهجرون تيتشيت عام 2009 ويذهبون بدلا من الصحراء الكبرى لصحاري أمريكا الجنوبية.

وبجانب مبانيها الأثرية تعرف تيتشيت بمخطوطاتها التاريخية من العصر الإسلامي والتي سخّر محمدو أحمدو مدير مدرسة المدينة منزلا لحفظها ولكن دون موارد ولا موظفين كفاية إذ يجعل غبار المكتبة كل من يدخلها تنتابه نوبة السعال.

ويضيف تيا إن الخدمات في المدينة صعبة إذ لا توجد سوى سيارة إسعاف واحدة من بين 6 سيارات أخرى توجد فقط في المدينة بجانب وجود عيادة مزودة بالإسعافات الأولية، فيما تبعد المدينة عن أقرب مستشفى 230 كيلو متر.

ويعمل سكان المدينة باستخراج الملح بأجور يومية زهيدة لذلك يفضل الكثيرون الهجرة لمدن أخرى.