العالم يحيي اليوم العالمي للمحيطات

يحيي العالم اليوم العالمي للمحيطات 2020 تحت شعار "الابتكار من أجل محيط مستدام"، حيث يسلط الضوء على الابتكار في المجالات الضرورية الواعدة التي تغرس التفاؤل ولها القدرة على التوسع بشكل فعال.