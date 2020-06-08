«التنمية المحلية» تتابع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات

قاسم: الوزارة تتابع مع المحافظات المرور على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية

تتابع وزارة التنمية المحلية تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، من بينها محافظات بورسعيد والبحر الأحمر والجيزة وأسوان والمنيا والدقهلية وقنا، من خلال تنفيذ البرامج الزمنية ومدى الالتزام بها خاصة مع قرب انتهاء العام المالي الحالي.

وأضاف بيان للوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين باستمرار جهود الأجهزة المحلية والتنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن الوزارة تتابع تخصيص المحافظات لأرقام لتلقى الشكاوى الخاصة بالمستشفيات بشأن فيروس كورونا المستجد مع تشكيل لجان من الجهات المعنية للتفتيش والمتابعة للمستشفيات بالمحافظات، حرصا على حسن أداء عمل المستشفيات وتحسين جودة أداء الخدمية العلاجية للمواطنين بالمحافظات.

وأضاف قاسم، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الوزارة أيضًا تتابع تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالمرور على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قام الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حي السيدة زينب، بتنفيذ إزالة مباني مخالفة في 13 شارع عمر بن عبد العزيز، علاوة على إزالة أكشاك بدون ترخيص أمام عمارة 140 مساكن.

وأضاف مهران في تصريحات لـ"الشروق"، أن تلك الإجراءات تم اتخاذها بناءً على توجيهات نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، الدكتورة جيهان عبد المنعم، بعدم السماح بأي مخالفات بنطاق المنطقة الجنوبية وتاكيدها على إغلاء كلمة القانون واحترام هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على المخالفين.

من جانب آخر، قام المهندس عادل عبد الظاهر، رئيس حي المعادي بالتعاون مع فرع هيئة النظافة برفع مخلفات الأتربة والقمامة من شوارع، دمشق وكوبري شمال طرة، ووهيب دوس، وشارع ميدان المحطة وشارع 9، علاوة على متابعة منظومة النظافة والتعقيم ورفع أي مخلفات أو إشغالات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنيين فى ظل الظروف الحالية من انتشار الأوبئة وفيروس كورونا.

وفي حي الخليفة، قام الدكتور أحمد القراز رئيس الحي برئاسة، بالتعاون مع الدكتورة مرفت صلاح الدين مديرة منطقة الخليفة الطبية، وتحت إشراف وتوجيهات مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة بتطهير وتعقيم رئاسة حى الخليفة.

كما قامت إدارة الحدائق بالحي بقص أشجار الحديقة أمام مسجد الرفاعي أول ش محمد علي وتسيف النجيل بحديقة ميدان السيدة نفيسة، فضلًا عن تسيف نجيل حديقة النافورة، وحديقة الآثاربشارع صلاح الدين، ومدرسة الإمام الشافعي، وقص وتقليم الأشجار بمجمع المدارس بالتونسي، بجانب تقليم ونظافة حديقة خلف السلطان حسن وحديقة المظفر وذلك بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والتجميل بالخليفة.