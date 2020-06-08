الجيش السوداني: حل «الدفاع الشعبي» و«عمليات المخابرات العامة» قرار لا رجعة فيه

قالت القوات المسلحة السودانية، إن حل قوات الدفاع الشعبي ومنسقيتها ومنسقيات الخدمة الوطنية قرار لا رجعة فيه، نافية الأخبار المتداولة على مواقع التواصل عن عودة الدفاع الشعبي وتغيير اسمه، أو عودة قوات العمليات بجهاز المخابرات العامة.

أضافت، في بيان، اليوم الاثنين، نشرته وكالة الأنباء السودانية: «طالعنا بكل أسف أخبار ملفقة في وسائط التواصل الاجتماعي، تتحدث عن عودة الدفاع الشعبي وتغيير اسمه، وعودة قوات العمليات بجهاز المخابرات العامة.. القوات المسلحة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار، ولا يوجد أي جسم قائم يمثل ما ورد في المعلومات المغلوطة المتداولة، التي يقصد منها الإساءة للمؤسسة العسكرية بما يخدم أجندة أعداء الوطن».

تابعت: «القوات المسلحة تعيد تنظيمها وهيكلتها وفق متطلبات التغيير الحالي الساعي إلى إزالة المظاهر الدالة على عدم الاحترافية والولاء لغير الوطن ولن تنشئ أي أجسام تخالف عهدها مع الشعب السوداني، وتؤكد أن حل الدفاع الشعبي ومنسقيته ومنسيقيات الخدمة الوطنية قرار لا رجعة فيه».

كما أشارت إلى تسريح كل المنسوبين لهذه الأجهزة واستلام مقارهم وعهدهم المختلفة، مضيفة «وتم توظيفها في وحدات تخدم القوات المسلحة التي عاهدت الشعب على حماية ثورته المجيدة وتطلعاته في بناء السودان، سودان الحرية والسلام والعدالة».