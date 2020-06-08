تجاهل تمثال والد مؤسس الامبراطورية العثمانية يطيح بعاملين في بلدية تركية

فصلت بلدية أوردو التركية اثنين من عمال البلدية بعد وضع تمثال نصفي لنجم تليفزيوني في أحد المتنزهات بدلا من تمثال لوالد مؤسس الدولة العثمانية.

وكان التمثال النصفي المقصود نصبه هو للراحل إرطغرل غازي، وهو محارب عاش في القرن الثالث عشر الميلادي وكان زعيما لقبيلة قايي، وأسس نجله عثمان ما أصبح الإمبراطورية العثمانية.

لكن تم بدلا من نصب تمثال للممثل إنجين التان دوزياتان، الذي جسد دور إرطغرل في المسلسل التلفزيوني "قيامة ارطغرل".

وأفادت وكالة أنباء "دي.إتش.إيه" اليوم الاثنين أن بلدية مدينة أوردو المطلة على البحر الأسود فصلت العاملين بسبب الإهمال.

وتسبب الخطأ في خزي كبير لبلدية أوردو، حيث تم تثبيت التمثال النصفي في منطقة مركزية تسمى ساحة الديمقراطية كجزء من إحياء ذكرى الأشخاص المهمين في التاريخ التركي.

وقالت البلدية إنها "انزعجت" من الخطأ، حيث كتبت في تغريدة على تويتر أمس الأحد إن "التمثال النصفي قد تمت إزالته" بمجرد الكشف عن الخطأ.

وذكرت البلدية أنها بدأت تحقيقا بهذا الشأن.