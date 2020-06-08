7 إجراءات بكنترولات الكليات للوقاية من كورونا أثناء تداول وتصحيح أوراق الإجابات

جامعة حلوان: لا رسوم دراسية إضافية على الطلاب الوافدين غير القادرين على السفر وخوض الامتحانات





وجهت وزارة التعليم العالي، الجامعات والمعاهد بضرورة اتخاذ 7 إجراءات ضرورية بشأن أعمال الكنترولات وتصحيح وتداول أوراق إجابات امتحانات طلاب سنوات التخرج المقرر انعقادها أول يوليو المقبل.

وتضمنت الإجراءات ضرورة حفظ أوراق الإجابات داحل دواليب مغلقة ويحظر التعامل معها لمدة ٤٨ ساعة، ويرتدي أعضاء الكنترول قناع الوجه وقفاز الوجه أثناء فترة تواجدهم داخل الكنترولات.

وأكدت الوزارة، توفير مطهرات الأيدي داخل قاعات الكنترولات وصالات تصحيح الأوراق، ويتم الاحتفاظ بمجموعة أوراق إجابات الطلاب داخل أكياس بلاستيكية مدون عليها البيانات.

وطالبت بإعداد جداول تصحيح للمصححين لتجنب التكدس داخل الكنترولات وصالات التصحيح ويراعى أن تكون المسافة بين للمصححين في قاعات التصحيح أكثر من ١.٥ متر ويوصى التوسع في الاختبارات الإلكترونية.

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها على امتحانات الدراسات العليا بالنسبة للطلاب الوافدين، حيث سيسمح للمتواجدين بمصر عقد الامتحانات لهم بعد انتهاء تعليق الدراسة وفقا للجداول الزمنية التي ستعلنها الكليات، وبالنسبة لمن هم خارج مصر يتم تأجيل عقد امتحاناتهم وتعقد حين تمكنهم من العودة إلى مصر وفقا للظروف وبعد التأكد من تاريخ وصولهم إلى مصر طبقا لجوازات السفر، على ألا تحتسب هذة الفترة من التوقف ضمن المدد المحددة لإتمام الدرجة العلمية.

وأضاف أنه بخصوص امتحانات المواد التكميلي فسيتم تأجيل الاختبارات ويعقد امتحان في صورته التقليدية بعد نهاية تعليق الدراسة عند التحقق من العودة إلى مصر وفقا للظروف وبعد التأكد من تاريخ وصولهم إلى مصر طبقا الجوازات السفر، وبخصوص شرط الحصول على شهادة إجادة للغة الأجنبية يتم اعتباره شرطا لمنح الدرجة بدلا من كونه شرطا لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة.

وأوضح أنه بشأن الرسوم الدراسية سيتم إسقاط المدة ما بين موعد عقد اختبار الطالب وفقا لجدول الامتحانات بالكلية وموعد دخوله الاختبار الفعلي من الرسوم الدراسية، وفي حالة حصول الطالب على اعتماد قرار تشكيل لجنة المناقشة والحكم في الماجستير وفي الدكتوراة ولم يناقش في خلال المدة المحددة نتيجة وجودة خارج البلاد لا يطالب بسداد أي رسوم إضافية.