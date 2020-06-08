وزير الصحة النمساوي: فرض ارتداء الكمامة خلال المظاهرات

قرر وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير، فرض ارتداء الكمامة على المواطنين خلال التظاهرات والتجمعات الكبيرة في المستقبل، وذلك في إطار الحفاظ على الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.



وقال أنشوبير - في تصريحات اليوم الاثنين - إنه من الضروري ضمان الحماية من الوباء خلال المسيرات والمظاهرات في البلاد، بسبب صعوبة الحفاظ على الحد الأدنى من المسافة في هذه المناسبات.



وأضاف وزير الصحة، أن المظاهرات الأخيرة المناهضة للعنصرية كانت تمثل موقفا إيجابيا لا تعارضه الحكومة، لافتا إلى أنه ما يقرب من ثلثي المشاركين فقط وضعوا الكمامات طواعية، مشددًا على ضرورة إيجاد حل بشأن كيفية الجمع بين الحق الأساسي في التظاهر والحق في حماية صحة الإنسان في المستقبل.