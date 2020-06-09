أوين يوضح دور ثلاثي ليفربول الهجومي في فشل صفقة فيرنر

كشف مايكل أوين نجم ليفربول الإنجليزي السابق، عن أسباب فشل انضمام تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني إلى الريدز.

مهاجم لايبزيج البالغ من العمر 23 عامًا، والذي سجل 25 هدفاً في الدوري الألماني هذا الموسم، كشف أن فريق يورجن كلوب هو ناديه المفضل، وحاول الريدز التعاقد معه ولكن سعر اللاعب أبعد الليفر عن سباق التعاقد معه، ودخل تشيلسي في الصفقة وعلى وشك ضم اللاعب الألماني.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات أوين، حينما سُئل عما إذا كان سيحل فيرنر محل واحد من ثلاثي الريدز الهجومي في التشكيلة الأساسية ردا قائلا:«هذه هي المشكلة».

وأضاف:«كذلك ليفربول أعطى لاعبه ديفوك أوريجي عقدًا طويل الأمد منذ وقت ليس ببعيد، يقولون دائما "صحيح، إنه دعمنا عند إصابة أي لاعب"»

وواصل:«فيرنر لاعب على مستوى عال، وأعتقد أنه إذا كان لدى كلوب خيار أن يأتي فيرنر كمهاجم رابع ، فمن المؤكد أنه سيفعل».

وأكمل:«لكن عليك موازنة ذلك من حيث مكانة ليفربول المالية في الوقت الحالي وأعتقد فقط أن تشيلسي ربما يحتاجه أكثر».

وأتم:«أعتقد أن فيرنر كان يحب الذهاب إلى ليفربول لكني أرى أن تشيلسي في هذه اللحظة بحاجة إليه أكثر وهو على استعداد للذهاب إلى تلك الخطوة الإضافية».